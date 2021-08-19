В ФИФА и РФС прокомментировали информацию о перепродаже билетов на ЧМ по пляжному футболу

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев и генсек ФИФА Фатма Самура высказались о спекуляциях билетами на матчи чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.

— Сегодня были сообщения по поводу перепродажи билетов, будут ли проводиться какие-то расследования в этом отношении?

Фатма Самура: «Мы слышали об этом. Это свидетельствует о том, что наше соревнование вызывает ажиотаж. Мы осуждаем эти действия. Все билеты должны продаваться исключительно на официальных сайтах по установленным ценам».

Александр Алаев: «Полностью согласен со всем сказанным. Билеты продаются очень быстро. Если поступит информация о перепродаже, будут заведены уголовные дела».

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве. На мировом первенстве выступят команды России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Уругвая, Швейцарии и Японии.

(Антон Иванов)