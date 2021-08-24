Стали известны все пары четвертьфинала чемпионата мира по пляжному футболу
22:06
Завершился групповой этап чемпионата мира по футболу, который проходит в Москве. В заключительном матче сборная Бразилии обыграла белорусов со счетом 5:0.
Таким образом, стали известны все пары четвертьфинала:
Сенегал — Бразилия
Россия — Испания
Швейцария — Уругвай
Таити — Япония
Четвертьфинальные матчи пройдут 26 августа.
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