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Стали известны все пары четвертьфинала чемпионата мира по пляжному футболу

22:06
Сборная России по пляжному футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по пляжному футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Завершился групповой этап чемпионата мира по футболу, который проходит в Москве. В заключительном матче сборная Бразилии обыграла белорусов со счетом 5:0.

Таким образом, стали известны все пары четвертьфинала:

Сенегал — Бразилия

Россия — Испания

Швейцария — Уругвай

Таити — Япония

Четвертьфинальные матчи пройдут 26 августа.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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