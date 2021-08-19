ФИФА попытается организовать матч для журналистов на чемпионате мира по пляжному футболу

Исполняющий обязанности главы департамента по проведению соревнований Международной федерации футбола (ФИФА) Хайме Ярза высказался о возможном матче для журналистов на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве.

— Планируются ли какие-то матчи для журналистов, как это было на чемпионате мира три года назад?

— Рад слышать, что вам понравилось в тот раз. В этом году у нас гораздо меньше времени на проведение соревнований. Мы попытаемся организовать матч для журналистов. К сожалению, обещать не могу, у нас мало времени, но мы постараемся сделать все для этого.

Я хочу поблагодарить Роспотребнадзор. Они нам дали четкие меры безопасности. Если мы все будем соблюдать их, то у нас получится провести замечательный ЧМ по пляжному футболу, — сказал Ярза на пресс-конференции.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве. На мировом первенстве выступят команды России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Уругвая, Швейцарии и Японии.

(Антон Иванов)