Фетисов отреагировал на выход сборной России в финал ЧМ по пляжному футболу
20:22
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал победу сборной России в полуфинале чемпионата миру по пляжному футболу против Швейцарии (по пенальти 5:4).
«Поздравляю ребят! Надеемся на победу. Вся страна будет болеть за нашу сборную. Очередной шаг для победы национальной команды сделан», — сказал Фетисов «СЭ»
Сборная России вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу, обыграв сборную Швейцарии со счетом 5-5 (по пенальти 5:4). Второй финалист турнира определится в матче между Японией и Сенегалом.
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