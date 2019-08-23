Зрителям матча Австралия — США выплатили компенсацию из-за отсутствия обещанных звезд
10:30
Организаторы товарищеского матча Австралия — США (86:102), проходившего в Мельбурне, выплатили денежную компенсацию части зрителей из-за отсутствия анонсированных Стефена Карри и Леброна Джеймса, сообщила пресс-служба НБА.
Карри, Джеймс и многие другие звезды НБА не играют за сборную в этом году. На арене присутствовало более 51 тысячи зрителей. В субботу, 24 августа, Австралия и США проведут еще один товарищеский матч.
Команды готовятся к Кубку мира, который стартует 31 августа в Китае.
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