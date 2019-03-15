Сборная России попала в третью корзину жеребьевки ЧМ-2019

Международная федерация баскетбола (ФИБА) обнародовала корзины и процедуру жеребьевки чемпионата мира-2019, которая состоится в субботу, 16 марта, в Шэньчжэне. В мероприятии примут участие легендарные баскетболисты Коби Брайант и Яо Мин.
Впервые участие в чемпионате примут 32 сборные. 5 путевок получила Африка, 8 - Азия и Океания, 12 - Европа, еще 7 - Америка.
Все участники чемпионата разбиты на 8 корзин по 4 команды в каждой. Сборная России попала в третью корзину вместе с Австралией, Бразилией и Италией, сообщает официальный сайт ФИБА.
Состав всех корзин выглядит следующим образом:
Корзина 1: Китай, США, Испания, Франция;
Корзина 2: Сербия, Аргентина, Литва, Греция;
Корзина 3: Россия, Австралия, Бразилия, Италия;
Корзина 4: Пуэрто-Рико, Турция, Доминиканская Республика, Венесуэла;
Корзина 5: Германия, Чехия, Польша, Иран;
Корзина 6: Канада, Черногория, Филиппины, Корея;
Корзина 7: Нигерия, Сенегал, Новая Зеландия, Ангола;
Корзина 8: Япония, Иордания, Тунис, Кот-д'Ивуар.
Чемпионата мира-2019 состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября.