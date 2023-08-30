Сборная Испании обыграла Иран на чемпионате мира по баскетболу

Сборная Испании одержала победу над Ираном в групповом этапе чемпионата мира по баскетболу — 85:65.

Самым результативным игроком у испанцев стал Хуан Эрнангомес, набравший 21 очко и 5 подборов. Лучшим у иранцев был Мохамед Амини — 19 очков, 3 подбора и 1 передача.

Сборная Испании одержала три победы в трех матчах группы G и вышла во второй групповой этап чемпионата мира по баскетболу. Иран с 3 очками занял последнее место в квартете.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

Группа G

Иран — Испания — 65:85 (17:16, 17:27, 18:21, 13:21)