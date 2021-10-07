По информации «СЭ», первый матч сборной России в квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу против Италии 26 ноября, скорее всего, пройдет в Санкт-Петербурге. У Российской федерации баскетбола и правительства Северной столицы есть принципиальная договоренность на этот счет.

В группе F Россия также сыграет с Нидерландами и Исландией. По итогам первого этапа (6 матчей «каждый с каждым», дома и на выезде) в числе претендентов на путевки останутся по три сборные из каждого квартета. Далее они объединяются в шестерки с представителями «скрестных» групп, где проводят еще по 6 игр — только с теми соперниками, с которыми не встречались на предыдущей стадии.

В случае с группой H сборной России «скрестной» является группа G (Испания, Украина, Грузия и Северная Македония).