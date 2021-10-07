Матч квалификации ЧМ-2023 Россия — Италия пройдет в Санкт-Петербурге
По информации «СЭ», первый матч сборной России в квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу против Италии 26 ноября, скорее всего, пройдет в Санкт-Петербурге. У Российской федерации баскетбола и правительства Северной столицы есть принципиальная договоренность на этот счет.
В группе F Россия также сыграет с Нидерландами и Исландией. По итогам первого этапа (6 матчей «каждый с каждым», дома и на выезде) в числе претендентов на путевки останутся по три сборные из каждого квартета. Далее они объединяются в шестерки с представителями «скрестных» групп, где проводят еще по 6 игр — только с теми соперниками, с которыми не встречались на предыдущей стадии.
В случае с группой H сборной России «скрестной» является группа G (Испания, Украина, Грузия и Северная Македония).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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