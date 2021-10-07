Баскетбол
Чемпионат мира
Все материалы Новости Статьи Видео Фото
Мужчины
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Чемпионат мира

Матч квалификации ЧМ-2023 Россия — Италия пройдет в Санкт-Петербурге

20:52
Главный эксперт по Италии в сборной России Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Главный эксперт по Италии в сборной России Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По информации «СЭ», первый матч сборной России в квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу против Италии 26 ноября, скорее всего, пройдет в Санкт-Петербурге. У Российской федерации баскетбола и правительства Северной столицы есть принципиальная договоренность на этот счет.

В группе F Россия также сыграет с Нидерландами и Исландией. По итогам первого этапа (6 матчей «каждый с каждым», дома и на выезде) в числе претендентов на путевки останутся по три сборные из каждого квартета. Далее они объединяются в шестерки с представителями «скрестных» групп, где проводят еще по 6 игр — только с теми соперниками, с которыми не встречались на предыдущей стадии.

В случае с группой H сборной России «скрестной» является группа G (Испания, Украина, Грузия и Северная Македония).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Тимур Ганеев все материалы автора
Читайте также
Американский допингер доказал свою невиновность и отсудил 27 миллионов долларов. Дикая история из 1990-х
0