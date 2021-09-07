Кириленко прокомментировал уход Базаревича из сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал уход Сергея Базаревича с поста главного тренера сборной России.

«Еще летом, после завершения олимпийского квалификационного турнира, по итогам которого мужская сборная не смогла отобраться на Игры в Токио, было объявлено, что команду ждет полная перезагрузка. На сегодняшний день в национальной команде фактически нет ни тренерского штаба, ни генерального менеджера, ни состава игроков. Некий чистый холст, на котором мы собираемся написать сборную заново.

Это не говорит о том, что между нами и Сергеем Базаревичем или Сергеем Пановым существуют какие-либо разногласия или конфликты, тем более что задачи, поставленные перед сборной России еще четыре года назад, по большей части были реализованы.

Обновление мужской сборной не обязательно подразумевает участие и победы во всех возможных турнирах. Сегодня наша цель заключается в том, чтобы собрать за три ближайших года коллектив игроков и тренеров, который будет способен достойно выступать на международных соревнованиях в долгосрочной перспективе.

Отмечу, что Сергей Базаревич входит в этот список наряду с другими кандидатами, но нужно понимать, что схема игры Сергея Валериановича может оказаться несовместимой с новой командой.

В любом случае кандидаты, прошедшие предварительные собеседования, будут представлены на обсуждение тренерского совета, который передаст в исполком РФБ свои рекомендации по кандидатуре главного тренера.

Да, сейчас мы можем и должны рисковать. Однако мы все еще хотим бороться как минимум за участие в Кубке мира или Евробаскете. Это те крупные турниры, которые не хочется пропускать даже с точки зрения приобретаемого опыта. По этой причине, безусловно, мы не будем полностью отказываться от участия ветеранов в играх сборной команды», — цитирует Кириленко официальный сайт РФБ.

Базаревич возглавлял сборную России с января 2016 года. Команда неудачно выступила в олимпийской квалификации, не попав на Игры второй раз кряду.