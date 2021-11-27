Зайцев рассказал о самоотдачи игроков сборной в матче с Италией
Разыгрывающий сборной России Вячеслав Зайцев прокомментировал победу над Италией в квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу (92:78).
«Отлично ощущаю себя в сборной, очень нравится атмосфера, — подчеркнул «СЭ» Вячеслав Зайцев. — Дружный коллектив, каждый друг за друга, все делятся мячом. Когда поверили победу с Италией? Когда повели с хорошей разницей во второй половине заключительной четверти, но бились до последних секунд. Нам нужна была максимальная разница. Хотели победить как можно крупнее».
Также баскетболист УНИКСа поделился ожиданиями о предстоящем матче с Исландией, который также пройдет в Санкт-Петербурге 29 ноября.
«Надеемся на победу, будем бороться, как с Италией, — продолжил разыгрывающий. — Никакой недооценки соперника точно нет. В каждом эпизоде будем действовать до конца.
С Италией Зайцев стал одним из лучших игроков встречи, набрав 7 очков, 8 передач и 1 перехват.
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