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Испания во втором овертайме обыграла Австралию и вышла в финал ЧМ

13:28

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира-2019. В полуфинале команда во втором овертайме обыграла Австралию со счетом 95:88.

Отметим, что испанцы по ходу игры не вели в счете с конца первой четверти. Однако вышли вперед на одно очко за 8,7 секунды до конца встречи. Австралийцы смогли сравнять счет и перевести встречу в овертайм.

Австралия впервые в своей истории поборется за медали ЧМ (за бронзу).

Испания сыграет в финале с победителем матча Аргентина — Франция.

Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье в Пекине.

Чемпионат мира

Мужчины

1/2 финала

Испания — Австралия — 95:88 2ОТ (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8)

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