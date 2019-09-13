Испания во втором овертайме обыграла Австралию и вышла в финал ЧМ
13:28
Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира-2019. В полуфинале команда во втором овертайме обыграла Австралию со счетом 95:88.
Отметим, что испанцы по ходу игры не вели в счете с конца первой четверти. Однако вышли вперед на одно очко за 8,7 секунды до конца встречи. Австралийцы смогли сравнять счет и перевести встречу в овертайм.
Австралия впервые в своей истории поборется за медали ЧМ (за бронзу).
Испания сыграет в финале с победителем матча Аргентина — Франция.
Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье в Пекине.
Чемпионат мира
Мужчины
1/2 финала
Испания — Австралия — 95:88 2ОТ (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8)