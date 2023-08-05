Дончич получил травму в товарищеском матче со сборной Греции

Защитник «Далласа» и сборной Словении Лука Дончич получил травму в товарищеском матче со сборной Греции (77:88).

Игрок досрочно покинул площадку в концовке второй четверти, после столкновения с центровым соперника Георгиосом Папаяннисом. Словенец держался за правое колено.

Как сообщает BasketNews, Дончич избежал серьезной травмы и продолжит подготовку к чемпионату мира, который стартует 25 августа.

В групповом турнире Словения сыграет с Грузией, Венесуэлой и Кабо-Верде.