Баскетбол
Чемпионат мира
Все материалы Новости Статьи Видео Фото
Мужчины
Женщины
Игры
Главная
Баскетбол
Чемпионат мира

Сегодня, 09:35

Дончич получил травму в товарищеском матче со сборной Греции

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Далласа» и сборной Словении Лука Дончич получил травму в товарищеском матче со сборной Греции (77:88).

Игрок досрочно покинул площадку в концовке второй четверти, после столкновения с центровым соперника Георгиосом Папаяннисом. Словенец держался за правое колено.

Как сообщает BasketNews, Дончич избежал серьезной травмы и продолжит подготовку к чемпионату мира, который стартует 25 августа.

В групповом турнире Словения сыграет с Грузией, Венесуэлой и Кабо-Верде.

баскетбол
Сборная Греции по баскетболу
Сборная Словении по баскетболу
Лука Дончич
0
Читайте также
Дана Уайт — энергетический монстр. Не выгорел за 20 лет адской работы, называет молодежь слабаками и трусами
Российская фигуристка Самоделкина намерена выступать за Казахстан
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
Навальный получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Йокич не сыграет на чемпионате мира за сборную Сербии
Новости
RSS RSS
Все новости