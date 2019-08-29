Андрей Кириленко: «Хочу увидеть сборную России в плей-офф Кубка мира-2019»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что не будет удовлетворен одним только попаданием сборной России в квалификационный турнир к Олимпиаде в Токио и хочет увидеть национальную команду в матчах плей-офф.

— Для меня лично одно только попадание в отборочный турнир к Олимпиаде по итогам Кубка мира ни в коем случае не будет удовлетворительным результатом. От такого результата удовлетворения не получу. Хочу увидеть сборную России в плей-офф Кубка мира, — цитирует «РИА Новости» Кириленко.

Кубок мира пройдет в восьми городах Китая с 31 августа по 15 сентября. Российская команда на первом групповом этапе сыграет в группе B, ее соперниками станут сборные Нигерии, Южной Кореи и Аргентины (две лучшие команды выйдут во второй групповой этап, плей-офф начнется со стадии четвертьфинала).

По результатам Кубка мира семь команд получат прямые путевки на Олимпиаду 2020 года в Токио (две лучшие европейские и две лучшие американские сборные, по одной команде — от Африки, Азии и Океании), еще 16 сборных получат право сыграть в олимпийском квалификационном турнире.