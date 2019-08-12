Алексей Швед: "Врачи не допустили меня до тренировок"

Как ранее сообщал "СЭ", атакующий защитник "Химок" Алексей Швед не поможет сборной России на чемпионате мира, который стартует в Китае 31 августа. 30-летний баскетболист рассчитывал, что успеет восстановиться к мировому первенству.

"Даже подумать не мог, что пропущу Кубок мира. Я очень расстроен. Летом работал по индивидуальной программе: и в отпуске, и в последние три недели в Белгороде. Голеностоп меня беспокоил при высоких физических нагрузках, но становилось легче, и я рассчитывал, что успею восстановиться к приезду в сборную. К сожалению, медосмотр я не прошел, врачи не допустили меня до тренировок. Сразу позвонил главному тренеру сборной Сергею Базаревичу. Понимаю, что на меня в сборной рассчитывали. В ближайший месяц буду лечиться и заниматься под присмотром врачей в Химках", – приводит слова Шведа пресс-служба РФБ.

Швед не поедет на чемпионат мира в Китай