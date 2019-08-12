Швед не поедет на чемпионат мира в Китай

Как стало известно "СЭ", атакующий защитник "Химок" Алексей Швед не поможет сборной России на чемпионате мира, который стартует в Китае 31 августа. Из-за травмы, полученной в финале Единой лиги ВТБ, самый результативный российский игрок пропустил сборы и товарищеские матчи национальной команды нынешним летом.

Ожидалось, что Алексей присоединится к сборной на этой неделе, однако врачи запретили Шведу выходить на паркет в ближайшее время. Наша национальная команда уже потеряла из-за различных повреждений Тимофея Мозгова, Дмитрия Хвостова, Ивана Ухова и Артема Клименко. Все это существенно усложняет задачу выступления россиян на главном турнире года. (Петр Федосеев)