Алексей Швед: "Хвостова сложно полноценно заменить"

Защитник сборной России Алексей Швед - о травме Дмитрия Хвостова, которая не позволит ему сыграть на чемпионате мира.

– Конечно, я сразу позвонил ему, узнал, как обстоят дела с поврежденным коленом. Очень жалко, что он получил такое серьезное повреждение и, скорее всего, пропустит чемпионат мира-2019. Хотя Дима отыграл все матчи квалификации и здорово помог сборной отобраться в Китай. Хотелось бы пожелать ему скорейшего выздоровления, уверен, что он вернется еще сильнее. Главное, не расстраиваться и не раскисать. Хвостов – игрок высокого уровня, и в его карьере еще будут большие турниры.

– Кто способен заменить Хвостова в сборной?

– Не знаю. Он основной разыгрывающий национальной команды, его сложно полноценно заменить. Да, у нас есть несколько человек, способных сыграть на позиции первого номера, но нет чистого разыгрывающего уровня сборной. Это большая головная боль для Сергея Валериановича [Базаревича]. Ему решать, кто заменит Хвостова, - цитируют Шведа "Известия".

Чемпионат мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России сыграет в группе В с командами Аргентины, Кореи и Нигерии.