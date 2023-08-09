«Решил позаботиться о психическом здоровье». Звездный баскетболист пошел по стопам Симоны Байлз

Лучший игрок прошлого чемпионата мира Рикки Рубио приостановил карьеру на неопределенный срок.

Ритм современного профессионального спорта способны выдерживать далеко не все. В 2021 году серьезные проблемы с психическим здоровьем возникли у суперзвезд — гимнастки Симоны Байлз и теннисистки Наоми Осаки, приостановивших в расцвете сил свои карьеры. Теперь же баскетбол на паузу из-за психического здоровья прямо перед ЧМ-2023 решил поставить самый ценный игрок прошлого чемпионата мира, один из лидеров сборной Испании Рикки Рубио.

Человек важнее результата

«Решил приостановить карьеру, чтобы позаботиться о своем психическом здоровье. Хочу поблагодарить испанскую федерацию за поддержку. Они поняли мое решение. Сегодня Семья (так называют сборную Испании. — Прим. «СЭ») важна как никогда. Хотел бы попросить с уважением относиться к моей личной жизни. Когда придет время, я предоставлю больше информации», — гласит официальное заявление Рубио.

Примечательно, что 32-летний звездный разыгрывающий находился в это время в расположении сборной Испании и готовился к чемпионату мира-2023. Но, видимо, понял, что в настоящий момент не может отдаваться игре на сто процентов. Причем речь в данном случае идет не о временном прекращении игры за сборную, не о пропуске ЧМ, а именно о приостановке карьеры на неопределенный срок.

Фото Global Look Press

«В Семье человек всегда важнее результата. Я полностью поддерживаю Рикки, а также восхищаюсь его открытостью и смелостью. Он в очередной раз доказал, что способен подавать всем пример», — прокомментировал в социальных сетях решение Рикки главный тренер сборной Испании Серджио Скариоло, хорошо известный в России по работе в подмосковных «Химках». Скариоло возглавляет сборную Испании с 2015 года, именно при нем она выиграла золото ЧМ-2019 в Китае, а Рубио на том турнире стал MVP.

Кроме того, Рубио успел к 32 годам добиться и других значимых успехов — в конце нулевых он по праву считался едва ли не главным вундеркиндом мирового баскетбола, на юношеском чемпионате Европы сделал квадрупл-дабл, а в выигранном финале против сборной России набрал 51 очко. Кроме того, в 17 лет стал самым юным участником баскетбольного финала Олимпийских игр — испанцы уступили в Пекине команде США. Кроме того, на счету Рубио два золота чемпионатов Европы, бронза Игр-2016 в Рио-де-Жанейро и 12 сезонов в НБА со средней статистикой более десяти очков и семи передач за игру, а также семь трипл-даблов в НБА.

Специалисты всегда отмечали феноменальный талант и понимание игры испанского разыгрываюшего. Суперзвездой НБА ему помешал стать, пожалуй, только недостаток атлетизма и, возможно, еще нестабильный бросок.

Фото Global Look Press

Почему бы и не вернуться?

Правда, в последнее время у Рубио была черная полоса. После смерти матери в 2016 году от рака у испанца начались психологические проблемы и депрессия, он смог преодолеть их только благодаря помощи специалистов, о чем честно рассказал в прессе. Рикки сумел сконцентрироваться на баскетболе и выдать феноменальный ЧМ, однако в конце 2021-го получил тяжелейшую травму — разрыв крестообразных связок — и пропустил целый год. Вернулся на паркет он в начале 2023-го в составе «Кливленда», правда, прежней игры особо не показывал. Возможно, не только из-за физических, но и вернувшихся психологических сложностей. Кто знает, может, поправив психологическое здоровье, Рубио сможет вернуться не только в баскетбол, но и на пик формы. Если не в НБА, то в Европе.

По крайней мере, мы видим, что Симоне Байлз вернуться удалось. Напомним, гимнастка не выступала на соревнованиях почти два года, после того как снялась с командных соревнований Игр в Токио из-за проблем с психическим здоровьем. Байлз вернулась в профессиональный спорт буквально на днях, одержав победу в многоборье на турнире U.S. Classic в Чикаго. По словам Симоны, по сути первой в профессиональном спорте громко заговорившей о психическом здоровье, сейчас она находится куда в более лучшем физическом и психологическом состоянии, чем перед Олимпиадой 2021 года в Токио. Также на днях о желании вернуться в теннис после рождения ребенка объявила Осака, которая также испытала немало психологических сложностей. «Я играю в теннис с трех лет и хочу ценить то время, когда еще могу играть. Я захотела упорно работать», — заявила четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» буквально на днях.