Баскетбол
Чемпионат мира
Мужчины
Статьи
Новости Таблицы Календарь
Игры
Главная
Баскетбол
Чемпионат мира
Мужчины

Сегодня, 13:30

«Решил позаботиться о психическом здоровье». Звездный баскетболист пошел по стопам Симоны Байлз

Сергей Подушкин
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рикки Рубио.
Фото Global Look Press
Лучший игрок прошлого чемпионата мира Рикки Рубио приостановил карьеру на неопределенный срок.

Ритм современного профессионального спорта способны выдерживать далеко не все. В 2021 году серьезные проблемы с психическим здоровьем возникли у суперзвезд — гимнастки Симоны Байлз и теннисистки Наоми Осаки, приостановивших в расцвете сил свои карьеры. Теперь же баскетбол на паузу из-за психического здоровья прямо перед ЧМ-2023 решил поставить самый ценный игрок прошлого чемпионата мира, один из лидеров сборной Испании Рикки Рубио.

Человек важнее результата

«Решил приостановить карьеру, чтобы позаботиться о своем психическом здоровье. Хочу поблагодарить испанскую федерацию за поддержку. Они поняли мое решение. Сегодня Семья (так называют сборную Испании. — Прим. «СЭ») важна как никогда. Хотел бы попросить с уважением относиться к моей личной жизни. Когда придет время, я предоставлю больше информации», — гласит официальное заявление Рубио.

Примечательно, что 32-летний звездный разыгрывающий находился в это время в расположении сборной Испании и готовился к чемпионату мира-2023. Но, видимо, понял, что в настоящий момент не может отдаваться игре на сто процентов. Причем речь в данном случае идет не о временном прекращении игры за сборную, не о пропуске ЧМ, а именно о приостановке карьеры на неопределенный срок.

Фото Global Look Press

«В Семье человек всегда важнее результата. Я полностью поддерживаю Рикки, а также восхищаюсь его открытостью и смелостью. Он в очередной раз доказал, что способен подавать всем пример», — прокомментировал в социальных сетях решение Рикки главный тренер сборной Испании Серджио Скариоло, хорошо известный в России по работе в подмосковных «Химках». Скариоло возглавляет сборную Испании с 2015 года, именно при нем она выиграла золото ЧМ-2019 в Китае, а Рубио на том турнире стал MVP.

Баскетболисты ЦСКА. «Нам предлагают дорогих звезд, но мы даже не вступаем в переговоры». Андрей Ватутин — о непростом межсезонье ЦСКА

Кроме того, Рубио успел к 32 годам добиться и других значимых успехов — в конце нулевых он по праву считался едва ли не главным вундеркиндом мирового баскетбола, на юношеском чемпионате Европы сделал квадрупл-дабл, а в выигранном финале против сборной России набрал 51 очко. Кроме того, в 17 лет стал самым юным участником баскетбольного финала Олимпийских игр — испанцы уступили в Пекине команде США. Кроме того, на счету Рубио два золота чемпионатов Европы, бронза Игр-2016 в Рио-де-Жанейро и 12 сезонов в НБА со средней статистикой более десяти очков и семи передач за игру, а также семь трипл-даблов в НБА.

Специалисты всегда отмечали феноменальный талант и понимание игры испанского разыгрываюшего. Суперзвездой НБА ему помешал стать, пожалуй, только недостаток атлетизма и, возможно, еще нестабильный бросок.

Баскетболист Рикки Рубио.
Фото Global Look Press

Почему бы и не вернуться?

Правда, в последнее время у Рубио была черная полоса. После смерти матери в 2016 году от рака у испанца начались психологические проблемы и депрессия, он смог преодолеть их только благодаря помощи специалистов, о чем честно рассказал в прессе. Рикки сумел сконцентрироваться на баскетболе и выдать феноменальный ЧМ, однако в конце 2021-го получил тяжелейшую травму — разрыв крестообразных связок — и пропустил целый год. Вернулся на паркет он в начале 2023-го в составе «Кливленда», правда, прежней игры особо не показывал. Возможно, не только из-за физических, но и вернувшихся психологических сложностей. Кто знает, может, поправив психологическое здоровье, Рубио сможет вернуться не только в баскетбол, но и на пик формы. Если не в НБА, то в Европе.

Баскетболисты сборной России. ФИБА и Евролига договорились об «окнах» для сборных. Мир после долгого противостояния?

По крайней мере, мы видим, что Симоне Байлз вернуться удалось. Напомним, гимнастка не выступала на соревнованиях почти два года, после того как снялась с командных соревнований Игр в Токио из-за проблем с психическим здоровьем. Байлз вернулась в профессиональный спорт буквально на днях, одержав победу в многоборье на турнире U.S. Classic в Чикаго. По словам Симоны, по сути первой в профессиональном спорте громко заговорившей о психическом здоровье, сейчас она находится куда в более лучшем физическом и психологическом состоянии, чем перед Олимпиадой 2021 года в Токио. Также на днях о желании вернуться в теннис после рождения ребенка объявила Осака, которая также испытала немало психологических сложностей. «Я играю в теннис с трех лет и хочу ценить то время, когда еще могу играть. Я захотела упорно работать», — заявила четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» буквально на днях.

баскетбол
Сборная Испании по баскетболу
Рики Рубио
1
0
Читайте также
История Александра Бублика: как россиянин стал играть за Казахстан
Костомарову установили новые протезы для бега
Жительницу Анапы обвинили в убийстве малолетнего сына
Экс-разведчик США предрек уничтожение бронетанковых отрядов ВСУ из-за Зеленского
Умер переводчик Леонид Володарский
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Босния рискует пропустить Евробаскет из-за нехватки денег. Их собирают с помощью краудфандинга

«Жалкий состав» США едет на чемпионат мира. Будет ли реванш?
Новости
RSS RSS
Все новости