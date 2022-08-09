Босния рискует пропустить Евробаскет из-за нехватки денег. Их собирают с помощью краудфандинга

Помогут ли балканцам их звезды в НБА?

Евробаскет-2022 на грани имиджевого провала. Одна из сборных рискует не приехать на финальный турнир, несмотря на удачный отбор. Дело в больших финансовых проблемах, которые накопила Федерация баскетбола Боснии и Герцеговины. Эта балканская страна и раньше отличалась различными эксцессами в спорте. Но сейчас они достигли критической точки, денег нет даже на ближайшие товарищеские встречи.

Болельщики собирают деньги на билеты для команды в Таллин

Руководящий орган боснийской федерации на днях поделился обновленной информацией о ситуации с финансами, и она шокирует. Отсутствие денег ставит под угрозу участие всех сборных Боснии в международных турнирах и требует немедленного вмешательства. Согласно официальному заявлению, федерация получила достаточно средств для отправки юношеских сборных на чемпионаты Европы этим летом. Однако финансовые вопросы не решены, говорится в сообщении. Мужская сборная по-прежнему нуждается в значительном финансировании для участия в товарищеских матчах, отборочных встречах ЧМ-2023 и Евробаскете-2022.

Федерация отмечает, что средства были ей обещаны советом министров страны. Деньги должны были быть переведены в течение первой недели августа. Но вот уже идет вторая, а средства никто так и не перевел. Юниоров удалось собрать на ЧЕ благодаря помощи отдельных муниципалитетов. Так, Нови-Град, Сараево и Травник выделили из своего бюджета по 3500 евро. Сумма небольшая, но даже такие средства играют сейчас для боснийского баскетбола критическое значение. К примеру, уже через неделю мужская команда Боснии планирует поехать в Таллин на два товарищеских матча. Но у федерации нет денег, чтобы организовать поездку в Эстонию. К тому же затраты на проведение игр изначально должны были делить Босния и Эстония пополам.

Юсуф Нуркич. Фото Global Look Press

Звезды приехали в сборную, но платить за себя не готовы

Матчи запланированы на 13 и 14 августа, то есть выезжать надо в ближайшие дни. Эстонцы готовы простить бедствующей стране их долю организационных расходов, но вот вопросы по проживанию и перелетам необходимо решать самостоятельно. Возможным выходом выглядит привлечение средств болельщиков. Федерация баскетбола Боснии и Герцеговины уже открыла прием средств от фанатов. В дальнейшем планируется открыть полноценную краудфандинговую кампанию по сбору средств для поездки мужской сборной страны на чемпионат Европы. Только, согласитесь, выглядит странно, когда обычные боснийцы собирают деньги на билеты для звезд НБА и Евролиги с многомиллионными контрактами.

Надо отдать им должное, несмотря на все проблемы, в расположение команды уже прибыла главная звезда баскетбола Боснии — центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич. В деле и молодая звезда мадридского «Реала» Джанан Муса, который своим победным броском отправил свою страну во второй раунд отборочных матчей чемпионата мира. Даже недавно натурализованный игрок Джон Роберсон не отступает от команды и проходит с ней сборы. Но разговоров о финансовом участии в жизни сборной от баскетболистов пока не слышно. Текущий контракт Нуркича позволяет ему зарабатывать по 12 миллионов евро в год. Неужели он не мог бы помочь развитию спорта в стране, которая и позволила ему стать баскетболистом мирового класса и получать такие деньги?

Джанан Муса. Фото Global Look Press

Решать вопросы с финансами нужно как можно скорее

Понятное дело, что в нормальной ситуации игроки сборной должны получать если не зарплату, то хотя бы премиальные за успешную игру. Но в критической ситуации важно помнить и о патриотических чувствах. В любом случае нужно решать и действовать максимально быстро. Босния и Герцеговина входит в группу B Евробаскета вместе с Францией, Литвой, Словенией, Германией и Венгрией. И уже 1 сентября боснийцев будет ждать на арене в Кельне сборная Венгрии. В конце августа команда Боснии также сыграет с Францией и Черногорией в следующем круге отборочного турнира чемпионата мира-2023.

Поскольку сроки погашения расходов не за горами, вероятность того, что Босния и Герцеговина не будет участвовать ни в одном из двух крупных турниров, с каждым днем становится все ближе. Спасти боснийский баскетбол могут либо болельщики (если компания по сбору средств окажется успешной), либо сами игроки. Либо чудо. За последним стоит обратиться в Брюссель, где есть программа помощи спорту от Еврокомиссии. Правда, Босния и Герцеговина еще не полноправный член Евросоюза, а только страна-кандидат.