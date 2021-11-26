Зоран Лукич: «Игрокам я сказал: давайте будем радоваться после игры с Исландией»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич оценил игру команды в матче отборочного турнира Кубка мира против Италии (92:78).

«Трудная игра для нас, и я даже рад, что мы раньше не воспользовались возможностью все завершить и довели дело до четвертой четверти, где показали хорошую защиту при удавшихся бросках, — сказал Лукич ТАСС. — Игрокам я сказал: давайте будем радоваться после игры с Исландией, так как сейчас была только одна победа. В один момент мы начали получать удовольствие от баскетбола, и главным было не потерять результат. Выделять из команды никого не хочу».

Лукич отметил, что у всех команд есть проблема с составом, когда по ходу перерыва между играми будут добавляться баскетболисты из клубов. «Ситуация знакома для нас, но мы постараемся добиться качественного тренировочного процесса», — отметил он.

Серб Лукич дебютировал на посту главного тренера сборной России.

В следующем матче российские баскетболисты в Санкт-Петербурге сыграют с командой Исландии 29 ноября.