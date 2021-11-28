Зубков и Кулагин заявлены на матч с Исландией
Главный тренер сборной России Зоран Лукич определился с финальным составом на матч против Исландии в квалификации Кубка мира-2023, сообщает сайте РФБ.
По сравнению с пятничным матчем против сборной Италии (92:78) в составе россиян произошли два изменения: Андрей Зубков и Дмитрий Кулагин заменят в списке 12 игроков Евгения Валиева и Владислава Емченко.
Состав сборной России: защитники Вячеслав Зайцев, Артем Комолов (оба — УНИКС), Дмитрий Кулагин («Зенит»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Александр Хоменко (ЦСКА), форварды Антон Астапкович, Сергей Торопов (оба — «Нижний Новгород»), Андрей Зубков («Зенит»), Семен Антонов (ЦСКА), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), центровые Александр Ганькевич («Нижний Новгород»), Владимир Ивлев (ЦСКА).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38701/zubkov-i-kulagin-zayavleny-na-match-s-islandiej
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