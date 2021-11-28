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Зубков и Кулагин заявлены на матч с Исландией

28 ноября, 23:14
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Главный тренер сборной России Зоран Лукич определился с финальным составом на матч против Исландии в квалификации Кубка мира-2023, сообщает сайте РФБ.

По сравнению с пятничным матчем против сборной Италии (92:78) в составе россиян произошли два изменения: Андрей Зубков и Дмитрий Кулагин заменят в списке 12 игроков Евгения Валиева и Владислава Емченко.

Состав сборной России: защитники Вячеслав Зайцев, Артем Комолов (оба — УНИКС), Дмитрий Кулагин («Зенит»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Александр Хоменко (ЦСКА), форварды Антон Астапкович, Сергей Торопов (оба — «Нижний Новгород»), Андрей Зубков («Зенит»), Семен Антонов (ЦСКА), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), центровые Александр Ганькевич («Нижний Новгород»), Владимир Ивлев (ЦСКА).

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/38701/zubkov-i-kulagin-zayavleny-na-match-s-islandiej

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Иван Шитик все материалы автора
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