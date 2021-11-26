Сборная России начала отбор Кубка мира-2023 с победы над Италией
Сборная России в первом матче отборочного турнира Кубка мира-2023 обыграла Италию (92:78). Самым результативным игроком в составе россиян стал форвард Антон Астапкович (21 очко).
В понедельник, 29 ноября, национальная команда проведет вторую встречу отбора в Санкт-Петербурге против Исландии.
Кубок мира-2023. Отборочный турнир. Группа H
Россия — Италия — 92:78 (15:14, 22:23, 27:22, 28:19)
Р: Астапкович (21), Торопов (17), Комолов (12), Стребков (10), Хоменко (8), Зайцев (7 + 8 передач), Антонов (7).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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