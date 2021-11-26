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Сборная России начала отбор Кубка мира-2023 с победы над Италией

20:52
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Сборная России в первом матче отборочного турнира Кубка мира-2023 обыграла Италию (92:78). Самым результативным игроком в составе россиян стал форвард Антон Астапкович (21 очко).

В понедельник, 29 ноября, национальная команда проведет вторую встречу отбора в Санкт-Петербурге против Исландии.

Кубок мира-2023. Отборочный турнир. Группа H

Россия — Италия — 92:78 (15:14, 22:23, 27:22, 28:19)

Р: Астапкович (21), Торопов (17), Комолов (12), Стребков (10), Хоменко (8), Зайцев (7 + 8 передач), Антонов (7).

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