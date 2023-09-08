Тараканов считает, что США не хватило умного баскетбола в полуфинале ЧМ против Германии

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов прокомментировал «СЭ» поражение сборной США от Германии (111:113) в полуфинале чемпионата мира по баскетболу.

«США не хватило в первую очередь более умного баскетбола. Американцы всегда брали своим атлетизмом, и сегодня они превосходят в нем многие команды. Но, учитывая, что весь остальной мир подтянулся и играет в командный баскетбол, тактически грамотно, то в этом и есть преимущество европейских команд. При такой хорошей игре, как сегодня, когда есть невероятные попадания Обста, Вагнера, Тайса. И даже Шредер, который пытался периодически проиграть матч, в нужный момент выполнил хорошие действия. Плюс ко всему, Деннис не теряет мяч, все-таки он хороший дриблер. Чисто на атлетизме выиграть очень сложно.

Я очень доволен, что будет европейский финал. Не хотел видеть американский финал. Хотя и Канада, и США были достойны бороться за золото. Но сегодня американцы не показали того уровня защиты, который был с итальянцами в четвертьфинале», — сказал Тараканов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В финале чемпионата мира Германия встретится со сборной Сербии. Немцы впервые в истории будут бороться за победу на мировом первенстве — до этого их лучшим результатом было третье место на ЧМ-2002.

Финал чемпионата мира-2023 Германия — Сербия состоится в воскресенье, 10 сентября и начнется в 15.40 по московскому времени. В этот же день США и Канада разыграют бронзовые медали, их встреча начнется в 11.30.