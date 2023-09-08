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Сегодня, 17:59

Сборная Германии впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата мира по баскетболу

Виктория Кравченко
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Сборная Германии обыграла США (113:111) в полуфинально матче чемпионата мира по баскетболу.

Германия впервые в своей истории добралась финала чемпионата мира. 10 сентября подопечные Гордона Херберта сыграют со сборной Сербии.

Предыдущим лучшим достижением немецкой сборной является третье место на чемпионате мира в 2022 году.

Чемпионат мира проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования завершатся 10 сентября.

Сборная Германии по баскетболу
Сборная США по баскетболу
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