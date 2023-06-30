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Сегодня, 00:17

Симмонс пропустит чемпионат мира-2023

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник «Бруклина» Бен Симмонс не сыграет за сборную Австралии на чемпионате мира-2023, сообщает Nets Daily.

26-летний австралиец продолжает восстановление после операции на спине. Клуб не хочет, чтобы игрок прерывал реабилитацию на три недели.

В прошедшем сезоне Симмонс сыграл в 42 матчах НБА, набирая в среднем по 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи.

Чемпионат мира-2023 пройдет в Индонезии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

НБА
БК Бруклин Нетс
Сборная Австралии по баскетболу
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