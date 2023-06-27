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Сегодня, 16:49

Самый ценный игрок прошлого сезона НБА Эмбиид не сыграет на ЧМ-2023

Руслан Минаев
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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид не выступит на чемпионате мира-2023.

По словам главного тренера сборной Франции Венсана Колле, баскетболист еще не выбрал за какую национальную команду играть — у игрока есть американский и французский паспорта.

«Не в этом году. Мы не знаем, какое решение примет Эмбиид. Ждем и надеемся, что это будет Франция», — цитирует Колле Telegraf.

Чемпионат мира-2023 пройдет в Индонезии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

Эмбиид был признан самым ценным игроком сезона-2022/23 НБА. Центровой сыграл в 66 матчах «регулярки», набирая в среднем по 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи.

Сборная Франции по баскетболу
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