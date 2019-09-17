Сергей Елевич: «На чемпионате мира сборная России выжала из себя все, что могла»

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич подвел итоги чемпионата мира для национальной команды. Коллектив Сергея Базаревича дошел до второго группового этапа.

— Считаю, что наша сборная выжала из себя все, что могла, — цитирует News.ru Елевича. — Хотя, конечно, обидно, что мы проиграли Польше в ключевом матче за выход в плей-офф. Но винить ни тренерский штаб, ни самих игроков я не хочу и не могу, потому что команда не играла в тот баскетбол, который мы могли бы увидеть в ее исполнении, будь в строю все лидеры сборной. Из того состава, который выступал в Китае, даже не в кого камень бросить! Достаточно сказать, что на Кубок мира поехали два баскетболиста — Григорий Мотовилов и Андрей Сопин, которые не имели опыта игры ни в Евролиге, ни даже в Единой лиге ВТБ. Но при этом в отдельных матчах они здорово себя проявили — как в плане бойцовских качеств, так и с точки зрения понимания тактических действий.