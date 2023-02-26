Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории сыграет на чемпионате мира
Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира.
Грузинская команда обеспечила себе участие в мировом первенстве 2023 года, несмотря на проигрыш в матче со сборной Исландии со счетом 77:80. В решающей встрече Грузии нужно было одержать победу над исландцами или проиграть с разницей менее 4 очков.
По итогам третьего отборочного раунда грузинская команда заняла третье место в группе L, которое дает право выступить на турнире.
Чемпионат мира пройдет с 25 августа по 10 сентября. Турнир будут принимать Филиппины, Япония и Индонезия.
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18 мая 2022 16:10
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