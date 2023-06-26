Первый номер драфта НБА-2023 Вембаньяма пропустит чемпионат мира

Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма пропустит чемпионат мира-2023, сообщает L`Equipe.

По данным источника, решение далось 19-летнему французу непросто. Отмечается, что окончательное решение было принято после общения с руководством «Сперс».

Чемпионат мира-2023 пройдет в Индонезии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В пятницу, 23 июня 19-летний баскетболист был выбран «Сан-Антонио» на драфте-2023 под общим первым номером.

Вембаньяма в прошлом сезоне выступал за клуб «Метрополитан», набирая в среднем 20,8 очка и делая 10,4 подбора и 2,4 передачи за матч.