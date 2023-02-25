Кармело Энтони стал послом чемпионата мира-2023

Форвард «Лейкерс» и сборной США Кармело Энтони официально стал послом чемпионата мира-2023. 38-летний американец присоединился к Пау Газолю и Луису Сколе.

«С нетерпением жду возможности поддержать всех игрокв на чемпионате мира-2023 в прославлении нашего вида спорта в глобальном масштабе», — отметил Энтони.

Чемпионат мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии. В нем примут участие 32 сборные. Жеребьевка состоится 29 апреля в Маниле.