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Сегодня, 03:17

Кармело Энтони стал послом чемпионата мира-2023

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» и сборной США Кармело Энтони официально стал послом чемпионата мира-2023. 38-летний американец присоединился к Пау Газолю и Луису Сколе.

«С нетерпением жду возможности поддержать всех игрокв на чемпионате мира-2023 в прославлении нашего вида спорта в глобальном масштабе», — отметил Энтони.

Чемпионат мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии. В нем примут участие 32 сборные. Жеребьевка состоится 29 апреля в Маниле.

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Жеребьевка чемпионата мира-2023 по баскетболу пройдет 29 апреля в Маниле
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