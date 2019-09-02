Россия победила Корею на чемпионате мира

Сборная России на чемпионате мира обыграла Корею. Россияне вели в счете по ходу всей встречи.

Для команды Сергея Базаревича это вторая победа на турнире в Китае. Россияне гарантировали себе попадание во второй групповой раунд и борьбу за участие в плей-офф.

В среду, 4 сентября, Россия встретится с Аргентиной.

ЧМ-2019

Мужчины

Группа B

Корея — Россия — 73:87 (18:27, 19:13, 12:23, 24:24)

Р: Фридзон (13), Воронцевич (13 + 7 подборов), Кулагин (11), Зубков (11), Карасев (9), Курбанов (8 + 7 подборов + 9 передач), Ивлев (7), Мотовилов (7), Антонов (6 + 6 подборов), Валиев (2).

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