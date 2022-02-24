Сборная Нидерландов продолжает подготовку к матчу с Россией в Перми

Матч квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу между сборными России и Нидерландами на данный момент не отменен. Команды продолжают готовиться к игре в Перми.

— О переносе матча нам не сообщали, обе сборные продолжают подготовку в штатном режиме, провели предигровые тренировки, — отметил «СЭ» пресс-атташе сборной России Антон Соломин.

Матч должен состояться на арене «Молот» в 20:00 по местному времени (18:00 по Москве).