Баскетбол
Чемпионат мира
Мужчины
Новости
Статьи Таблицы Календарь
Главная
Баскетбол
Чемпионат мира
Мужчины

Сегодня, 10:59

Сборная Нидерландов продолжает подготовку к матчу с Россией в Перми

Тимур Ганеев
Корреспондент

Матч квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу между сборными России и Нидерландами на данный момент не отменен. Команды продолжают готовиться к игре в Перми.

— О переносе матча нам не сообщали, обе сборные продолжают подготовку в штатном режиме, провели предигровые тренировки, — отметил «СЭ» пресс-атташе сборной России Антон Соломин.

Матч должен состояться на арене «Молот» в 20:00 по местному времени (18:00 по Москве).

Сборная России по баскетболу
0

Читайте также

Восьмой этап Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам в Лахти: основная информация
«Я отдам все ради этой команды». 19-летний швед с камерунскими корнями — новый герой «Манчестер Юнайтед»
В РПЛ выступили с заявлением по поводу возможного переноса 19-го тура чемпионата
Де Хеа поделился эмоциями после матча Лиги чемпионов «МЮ» с «Атлетико»
Ожирение: как определить и чем оно опасно?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Определена заявка сборной России на домашний матч с Нидерландами
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости