Сборная Нидерландов продолжает подготовку к матчу с Россией в Перми
Матч квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу между сборными России и Нидерландами на данный момент не отменен. Команды продолжают готовиться к игре в Перми.
— О переносе матча нам не сообщали, обе сборные продолжают подготовку в штатном режиме, провели предигровые тренировки, — отметил «СЭ» пресс-атташе сборной России Антон Соломин.
Матч должен состояться на арене «Молот» в 20:00 по местному времени (18:00 по Москве).
Новости
19 ноя 2021 17:10
2
16 окт 2021 15:24
1