Латвия обыграла Испанию, отыгравшись с «-12» в третьей четверти матча чемпионата мира

Сборная Латвии обыграла Испанию во втором раунде группового турнира чемпионата мира — 74:69.

У победителей самым результативным игроком стал Давис Бертанс — 16 очков, у проигравших — Вилли Эрнангомес с 14 очками.

Под конец третьей четверти Латвия проигрывала в счете «-12».

Латвия (7 очков) возглавила группу L с Испанией (7 очков), Канадой (6 очков и матч в запасе) и Бразилией (5 очков и матч в запасе).

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

2-й раунд. Группа L

Испания — Латвия — 69:74 (16:17, 16:12, 26:18, 11:27)

1 сентября.