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Сегодня, 17:26

Канада победила Словению и прошла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Канады вышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Диллон Брукс (справа) и Лука Дончич.
Фото Reuters

Сборная Канады обыграла Словению в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу — 100:89.

Самым результативным игроком встречи стал защитник канадцев Шэй Гилджес-Александер, набравший 31 очко.

В четвертой четверти словенец Лука Дончич и канадец Диллон Брукс были удалены за то, что совершили по два технических фола за время матча.

В полуфинале чемпионата мира Канада встретится со сборной Сербии. В другой полуфинальной паре сыграют США и Германия.

Чемпионат мира. Мужчины

1/4 финала

Канада — Словения — 100:89 (26:24, 24:26, 30:21, 20:18)

К: Гилджес-Александер (31 + 10 подборов), Барретт (24), Александер-Уокер (14)

С: Дончич (26), Препелич (22), Драгич (10)

6 сентября.

Сборная Словении по баскетболу
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