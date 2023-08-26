Грузия обыграла Кабо-Верде, Греция победила Иорданию на чемпионате мира

Сборная Грузии обыграла Кабо-Верде в предварительном турнире в группе F на чемпионате мира — 85:60.

У грузин самым результативным игроком встречи стал Торнике Шенгелия — 16 очков и 7 подборов. Гога Битадзе набрал 15 очков и сделал 11 подборов.

Греция победила Иорданию благодаря 19 очкам Яннулиса Ларентзакиса — 92:71.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

Группа C

Иордания — Греция — 71:92 (14:19, 19:27, 27:20, 11:26)

26 августа.

Группа B

Южный Судан — Пуэрто-Рико — 96:101 ОТ (29:24, 23:18, 15:18, 14:21, 15:20)

26 августа.

Группа F

Кабо-Верде — Грузия — 60:85 (11:20, 11:28, 15:22, 23:15)

26 августа.