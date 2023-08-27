Баскетбол
Чемпионат мира
Мужчины
Новости
Статьи Таблицы Календарь
Игры
Главная
Баскетбол
Чемпионат мира
Мужчины

Сегодня, 13:40

30 очков Шредера помогли сборной Германии обыграть Австралию на чемпионате мира

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Германии победила Австралию в матче предварительного турнира чемпионата мира — 85:82.

В составе бундестим самым результативным игроком стал Деннис Шредер — 30 очков и 8 передач. У австралийцев больше всех набрал Пэти Миллс — 21 очко и 6 передач.

Германия (4 очка) одержала две победы в двух играх и лидирует в группе E. У Австралии — 3 очка и второе место, Япония и Финляндия (по 1 очку) имеют по одной игре в запасе.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

Группа E

Австралия — Германия — 82:85 (25:24, 19:25, 22:13, 16:23)

27 августа.

Группа А

Италия — Доминиканская Республика — 82:87 (19:13, 20:25, 17:31, 26:18)

27 августа.

Группа D

Черногория — Египет — 89:74 (27:17, 24:20, 19:19, 19:18)

27 августа.

Сборная Австралии по баскетболу
Сборная Германии по баскетболу
Сборная Италии по баскетболу
1
1
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грузия обыграла Кабо-Верде, Греция победила Иорданию на чемпионате мира
Новости
RSS RSS
Все новости