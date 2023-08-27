30 очков Шредера помогли сборной Германии обыграть Австралию на чемпионате мира
Сборная Германии победила Австралию в матче предварительного турнира чемпионата мира — 85:82.
В составе бундестим самым результативным игроком стал Деннис Шредер — 30 очков и 8 передач. У австралийцев больше всех набрал Пэти Миллс — 21 очко и 6 передач.
Германия (4 очка) одержала две победы в двух играх и лидирует в группе E. У Австралии — 3 очка и второе место, Япония и Финляндия (по 1 очку) имеют по одной игре в запасе.
Баскетбол
Чемпионат мира. Мужчины
Группа E
Австралия — Германия — 82:85 (25:24, 19:25, 22:13, 16:23)
27 августа.
Группа А
Италия — Доминиканская Республика — 82:87 (19:13, 20:25, 17:31, 26:18)
27 августа.
Группа D
Черногория — Египет — 89:74 (27:17, 24:20, 19:19, 19:18)
27 августа.
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