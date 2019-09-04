Что нужно России для выхода в плей-офф?
Несмотря на поражение от Аргентины, сборная России вышла во второй групповой турнир чемпионата мира. Соперниками россиян и аргентинцев станут занявшие первое и второе места в группе A Польша и Венесуэла.
Команда Сергея Базаревича точно выйдет в 1/4 финала чемпионата мира, если выиграет оба матча, а Польша уступит Аргентине.
При некоторых раскладах образуется закрутка из трех команд, где лучшие будут определяться по разности мячей в очных встречах.
Подобное случится, если:
— Россия выиграет оба матча, а Польша победит Аргентину. В закрутке будут Россия, Польша и Аргентина, в плей-офф выйдут две команды
— Россия обыграет только Венесуэлу, которая победит Аргентину. В закрутке будут Россия, Аргентина и Венесуэла, в плей-офф выйдет одна команда
— Россия обыграет только Польшу, которая победит Аргентину. В закрутке будут Россия, Польша и Венесуэла, в плей-офф выйдет одна команда
Группа I
|
|
И
|
В
|
П
|
М
|
О
|
1. Аргентина
|
3
|
3
|
0
|
258-211
|
6
|
2. Польша
|
3
|
3
|
0
|
239-208
|
6
|
3. Венесуэла
|
3
|
2
|
1
|
228-210
|
5
|
4. Россия
|
3
|
2
|
1
|
230-219
|
5
Группа А
Кот д'Ивуар — Польша — 63:80
Венесуэла — Китай — 72:59
Итоговая таблица. 1. Польша — 6. 2. Венесуэла — 5. 3. Китай — 4. 4. Кот д'Ивуар — 3.
Группа В
Россия — Аргентина — 61:69 (17:12, 16:27, 7:14, 21:16)
Корея — Нигерия — 66:108
Итоговая таблица. 1. Аргентина — 6 очков. 2. Россия — 5. 3. Нигерия — 4. 4. Корея — 3.
Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России