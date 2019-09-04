Что нужно России для выхода в плей-офф?

Несмотря на поражение от Аргентины, сборная России вышла во второй групповой турнир чемпионата мира. Соперниками россиян и аргентинцев станут занявшие первое и второе места в группе A Польша и Венесуэла.

Команда Сергея Базаревича точно выйдет в 1/4 финала чемпионата мира, если выиграет оба матча, а Польша уступит Аргентине.

При некоторых раскладах образуется закрутка из трех команд, где лучшие будут определяться по разности мячей в очных встречах.

Подобное случится, если:

— Россия выиграет оба матча, а Польша победит Аргентину. В закрутке будут Россия, Польша и Аргентина, в плей-офф выйдут две команды

— Россия обыграет только Венесуэлу, которая победит Аргентину. В закрутке будут Россия, Аргентина и Венесуэла, в плей-офф выйдет одна команда

— Россия обыграет только Польшу, которая победит Аргентину. В закрутке будут Россия, Польша и Венесуэла, в плей-офф выйдет одна команда

Группа I

И В П М О 1. Аргентина 3 3 0 258-211 6 2. Польша 3 3 0 239-208 6 3. Венесуэла 3 2 1 228-210 5 4. Россия 3 2 1 230-219 5

Группа А

Кот д'Ивуар — Польша — 63:80

Венесуэла — Китай — 72:59

Итоговая таблица. 1. Польша — 6. 2. Венесуэла — 5. 3. Китай — 4. 4. Кот д'Ивуар — 3.

Группа В

Россия — Аргентина — 61:69 (17:12, 16:27, 7:14, 21:16)

Корея — Нигерия — 66:108

Итоговая таблица. 1. Аргентина — 6 очков. 2. Россия — 5. 3. Нигерия — 4. 4. Корея — 3.

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