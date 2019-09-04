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Что нужно России для выхода в плей-офф?

18:30
Россия проиграла Аргентине: что ее ждет теперь? Фото REUTERS
Россия проиграла Аргентине: что ее ждет теперь? Фото REUTERS
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Несмотря на поражение от Аргентины, сборная России вышла во второй групповой турнир чемпионата мира. Соперниками россиян и аргентинцев станут занявшие первое и второе места в группе A Польша и Венесуэла.

Команда Сергея Базаревича точно выйдет в 1/4 финала чемпионата мира, если выиграет оба матча, а Польша уступит Аргентине.

При некоторых раскладах образуется закрутка из трех команд, где лучшие будут определяться по разности мячей в очных встречах.

Подобное случится, если:

— Россия выиграет оба матча, а Польша победит Аргентину. В закрутке будут Россия, Польша и Аргентина, в плей-офф выйдут две команды

— Россия обыграет только Венесуэлу, которая победит Аргентину. В закрутке будут Россия, Аргентина и Венесуэла, в плей-офф выйдет одна команда

— Россия обыграет только Польшу, которая победит Аргентину. В закрутке будут Россия, Польша и Венесуэла, в плей-офф выйдет одна команда

Группа I

И

В

П

М

О

1. Аргентина

3

3

0

258-211

6

2. Польша

3

3

0

239-208

6

3. Венесуэла

3

2

1

228-210

5

4. Россия

3

2

1

230-219

5

Группа А
Кот д'Ивуар — Польша — 63:80
Венесуэла — Китай — 72:59
Итоговая таблица. 1. Польша — 6. 2. Венесуэла — 5. 3. Китай — 4. 4. Кот д'Ивуар — 3.

Группа В
Россия — Аргентина — 61:69 (17:12, 16:27, 7:14, 21:16)
Корея — Нигерия — 66:108
Итоговая таблица. 1. Аргентина — 6 очков. 2. Россия — 5. 3. Нигерия — 4. 4. Корея — 3.

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России

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