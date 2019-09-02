Аргентина обыграла Нигерию
13:30
Сборная Аргентины обыграла команду Нигерии на чемпионате мира.
Ситация в группе В на данным момент следующая: лидирует Аргентина с четырьмя очками, по два очка у России и Нигерии, одно очко у Кореи. Для выхода в следующую стадию россиянам достаточно обыграть корейскую команду.
Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Чемпионат мира
Группа В
2-й тур
Нигерия — Аргентина — 81:94 (17:28, 26:15, 18:29, 20:22)
Группа C
2-й тур
Тунис — Иран — 79:67 (29:19, 15:16, 15:13, 20:19)
2 сентября.