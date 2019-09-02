Аргентина обыграла Нигерию

Сборная Аргентины обыграла команду Нигерии на чемпионате мира.

Ситация в группе В на данным момент следующая: лидирует Аргентина с четырьмя очками, по два очка у России и Нигерии, одно очко у Кореи. Для выхода в следующую стадию россиянам достаточно обыграть корейскую команду.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Группа В

2-й тур

Нигерия — Аргентина — 81:94 (17:28, 26:15, 18:29, 20:22)

Группа C

2-й тур

Тунис — Иран — 79:67 (29:19, 15:16, 15:13, 20:19)

2 сентября.