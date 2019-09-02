Андрей Кириленко: «Сборная России выполнила задачу-минимум»

Сборная России победила команду Южной Кореи со счетом 87:73 в рамках чемпионата мира. Баскетболисты сборной России выполнили задачу-минимум, пройдя предварительный групповой этап турнира.

— Сборная выполнила задачу-минимум. Теперь впереди своеобразный бонус, — президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в интервью ТАСС. — Матч с южнокорейцами команда выиграла спокойнее, чем предыдущий.

Заключительный матч группы В Россия — Аргентина пройдет в китайском Ухане 4 сентября.

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России