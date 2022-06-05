Команда Чави Паскуаля отыгралась с 1:3 в финальной серии.

Единая лига ВТБ. Финал. Седьмой матч

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 75:78 (19:25, 23:19, 20:12, 10:22)

ЦСКА: Уэйр (17), Милутинов (16), Швед (13).

«Зенит»: Мики (19), Лойд (17), Пойтресс (13).

5 июня. Москва. «Мегаспорт». 12 500 зрителей.

Счет в серии: 3-4.

На седьмой матч ЦСКА — «Зенит» были проданы все билеты — 12,5 тысячи зрителей. За сутки до матча. У арены стояли люди, которые пытались купить заветную проходку. Такого ажиотажа в российском баскетболе не было очень давно. И обе команды не разочаровали. Они выдали лучший матч года, который сопровождался многочисленными камбэками, травмами, удалениями и невероятной концовкой.

Армейские эксперименты

В первой четверти ЦСКА делает ставку на дальние броски, но реализация подводит — только три из восьми. «Зенит» играет более разнообразно, постоянно поключая Джордана Мики и Алекса Пойтресса. Последний так заряжен на решающий матч, что берет подборы через Николу Милутинова и забивает сумасшедшие данки, один из них — после передачи Мики в падении. Первая десятиминутка остается за гостями, но ЦСКА готов вернуться в любой момент.

Но вышедший на паркет Виталий Фридзон заставляет многочисленных болельщиков армейцев на какое-то время успокоиться. Ветеран совершает перехват и забивает трехочковый. «Зенит» выходит вперед на 10 очков (32:22). Алексей Швед отвечает двумя потерями подряд, а Димитрис Итудис решается на неординарный ход — снимает с игры Шведа и Милутинова, и на паркете появляется маленькая пятерка. На пятом номере действует Йонас Йеребко. Так продолжается порядка четырех минут, а заканчивается атакой, где гости берут четыре подбора в нападении подряд и после добивания Мики достигают максимальной разницы (42:27).

На этом эксперимент греческого специалиста заканчивается, и на паркете вновь появляются Швед и Милутинов. И вот тут ЦСКА находит силы на обратный рывок. Швед набирает 10 очков за четыре минуты, а в обороне цементируют Никита Курбанов и Семен Антонов. Да и сине-бело-голубые помогают глупыми потерями. Зубков вместо прохода под кольцо против маленького выбирает передачу поперек, которая становится легкой добычей Шведа. В концовке первой половины Каспер Уэйр забивает дальний трехочковый на последней секунде владения. От преимущества «Зенита» остается два очка, и игра начинается заново.

Травма Шведа

Паскуаль негодует. Его парни рано поверили в успех. Такая опытная команда, как ЦСКА за такое наказывает. Третья четверть начинается с рывка хозяев 6:0, а «Зенит» не может забить почти четыре минуты. Напряжение возрастает до предела. Трибуны включаются на полную мощь. Каждая атака гостей встречается оглушительным свистом.

«Зенит» вырвал победу у ЦСКА. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Но это не помогает армейцам. Точный трехочковый Джордана Лойда — и от преимущества остается всего одно очко. И тут наступает еще один ключевой момент матча. За три минуты до конца третьей четверти Пойтресс получает четвертый фол. За неправильную поставку заслона на Уэйре. На повторе видно, что Алекс не нарушал правила. Чави Паскуаль выходит из себя так, что срывается на арбитра Ярослава Орешкина. Получая сначала технический, а потом и дисквалифицирующий фол.

Испанский тренер уходит в подтрибунное помещение, а командой остается руководить ассистент Инъяго Зорзано. Оставшись без своего вожака, сине-бело-голубые уступают концовку четверти, но шесть очков — это не приговор. К тому же в одном из эпизодов Швед получает травму пальца и больше не может продолжать игру.

Без Шведа ЦСКА не может забить в стартовые две минуты заключительной четверти. «Зенит» делает рывок 7:0, а Антонов получает неспортивный фол на Мики. Джордан увеличивает преимущество своей команды до четырех очков, а ЦСКА быстро исчерпывает лимит командных фолов. Остается играть шесть минут. Времени, чтобы игра перевернулась еще три-четыре раза, предостаточно. Но без Шведа ЦСКА выглядел обреченно в атаке. Всего четыре очка за 6,5 минуты — это провал.

Итудис взял тайм-аут при «минус 7». Но первая же атака после него закончилась перехватом Карасева, а потом и трехочковым Захарова (как же приятно, что русские игроки выходят на первый план в ключевые минуты). Преимущество гостей выросло уже до 9 очков, и Итудис решил использовать последний тайм-аут за 2,5 минуты до конца. Дальше происходило очень странные события. Клайберн мазал с линии штрафных, Пойтресс бился как лев с четырьмя фолами (поставив смачный блок-шот Антонову), Уэйр опять забил из безнадежной ситуации и подарил фанатам надежду (75:78). До конца матча было 25 секунд. «Зенит» пошел в свою последнюю атаку. Армейцы оперативно сфолили на Лойде. Чемпион НБА забил два штрафных и принес своей команде золото Единой лиги ВТБ.

Серия ЦСКА из 19 побед подряд в чемпионате России прервалась. В российском баскетболе новый чемпион. «Зенит» отыгрался с 1:3 и завоевал первый титул в своей истории.