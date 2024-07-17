Григорий Мотовилов продолжит карьеру в «Астане»

По информации «СЭ», участник ЧМ-2019 в составе сборной России Григорий Мотовилов проведет очередной сезон в Единой лиге ВТБ.

Защитник присоединится к «Астане», где не будет считаться легионером (согласно летним поправкам в регламенте Лиги ВТБ, клуб из столицы Казахстана может заявить трех россиян как местных игроков).

В сезоне-2023/24 Мотовилов выступал за «Минск», в среднем набирая 9,9 очка (третий результат в команде), 3,3 передачи и 1,9 подбора в Лиге ВТБ. В чемпионате Белоруссии, который минская команда выиграла в 16-й раз, у россиянина 14,0 очка, 3,5 передачи и 0,5 подбора в среднем за матч.