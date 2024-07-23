«Астана» объявила о подписании контракта с нигерийцем Утоми

Нигерийский форвард Даниэль Утоми стал игроком «Астаны», сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В прошедшем сезоне 25-летний баскетболист выступал за греческий клуб «Колоссос». В среднем за игру он набирал 7,9 очка и совершал 3,5 подбора.

До этого Утоми играл за команду Университета Южной Калифорнии в первом дивизионе американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

23 июля Единая лига ВТБ представила календарь на сезон-2024/25.