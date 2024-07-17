«Црвена Звезда» и «Бешикташ» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ

«Црвена Звезда» и «Бешикташ» сыграют в Суперкубке Единой лиги ВТБ в Москве.

«С 11 по 14 сентября эти зарубежные участники и 4 лучших команды лиги по итогам прошедшего сезона поборются за суперкубок», — цитирует ТАСС президента лиги Сергея Кущенко.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится с 2021 года. Последние два года обладателем трофея становился «Зенит», в 2021-м — турнир выиграл ЦСКА.

Российские клубы отстранены от участия в Евролиге после решения исполнительного совета акционеров турнира в марте 2022 года.