Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:18

Форвард Окаро Уайт покинул «Локомотив-Кубань»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Локомотив-Кубань» объявил об уходе форварда Окаро Уайта.

31-летний американец покинул клуб по истечении срока действия контракта.

«Мы благодарим Окаро за время, проведенное с «Локо», и яркие эмоции, которые он дарил нашим болельщикам своей игрой. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

Уайт играл за краснодарцев с 2022 по 2024 год. В прошлом сезоне он провел 47 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 11,4 очка, 4,6 подбора и 1,3 результативной передачи.

БК Локомотив-Кубань
0
Читайте также
Диабет, панические атаки и непропорциональные ноги. Интересные факты про новых чемпионов Европы
Ямаль стал рекордсменом Евро-2024 и получил сравнение с Месси
Умер тренер сборной РФ по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Расстрел «Азовом» российского военного. Детали
Лавров заявил о готовности РФ искать баланс интересов для урегулирования на Украине
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» подписал двухлетний контракт с форвардом Спеллменом

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости