Форвард Окаро Уайт покинул «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» объявил об уходе форварда Окаро Уайта.

31-летний американец покинул клуб по истечении срока действия контракта.

«Мы благодарим Окаро за время, проведенное с «Локо», и яркие эмоции, которые он дарил нашим болельщикам своей игрой. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

Уайт играл за краснодарцев с 2022 по 2024 год. В прошлом сезоне он провел 47 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 11,4 очка, 4,6 подбора и 1,3 результативной передачи.