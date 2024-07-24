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Сегодня, 12:23

Форвард Ронни Харрелл стал игроком «Самары»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Самара» объявила о подписании форварда Ронни Харрелла. Контракт рассчитан на один сезон.

28-летний Харрелл профессиональную карьеру начал в команде «Стяуа Бухарест» (Румыния), затем выступал в командах «Этцелла» (Люксембург), «Палмер Палма» (Испания), «Хапоэль Гилбоа-Галил» (Израиль), «Ризен Людвигсбург» (Германия), «Ирони Нес-Циона» (Израиль) и «Арис» (Греция).

В сезоне-2023/24 в составе «Ариса» принял участие в 29 матчах чемпионата Греции (8,8 очка, 5,5 подбора, 2,2 передачи и 2 перехвата в среднем) и 19 матчах Еврокубка (9,6 очка, 5,1 подбора, 1,3 передачи и 2,3 перехвата за игру).

Источник: https://t.me/bcsamara/4882
БК Самара
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