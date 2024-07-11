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Бывший игрок «Зенита» Уилл Томас завершил игровую карьеру

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Бывший баскетболист «Зенита» Уилл Томас принял решение завершить игровую карьеру в 38-летнем возрасте, сообщает BasketNews.

Последней командой Томаса была «Уникаха». Форвард набирал в среднем за игру 5,6 очка и совершал 2,6 подбора.

За карьеру Томас становился чемпионом Еврокубка, победителем Лиги чемпионов ФИБА, чемпионом испанской лиги ACB и триумфатором Суперкубка Испании.

С 2019 по 2021 год Уилл защищал цвета петербургского «Зенита».

Баскетбол
БК Зенит
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