Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:30

Единая лига ВТБ опубликовала календарь на сезон-2024/25

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Единая Лига ВТБ утвердила календарь чемпионата-2024/25, сообщается на официальном сайте лиги.

Регулярный сезон стартует 21 сентября 2024 года и завершится 13 апреля 2025 года. Полностью календарь доступен в специальном разделе на сайте лиги.

В новом розыгрыше Единой лиги ВТБ примут участие 12 команд: «Автодор», «Астана», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», МБА, «Пари НН», «Парма», «Самара», УНИКС, «Уралмаш» и ЦСКА.

Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является ЦСКА. В сезоне-2023/24 армейцы в финале плей-офф обыграли УНИКС (4-1 в серии).

Источник: Единая лига ВТБ
Баскетбол
0
Читайте также
Опубликован рейтинг зарплат игроков в топ-лигах
Овечкин рассказал, что Путин подарил ему на свадьбу красивый сервиз
Опубликованы кадры с места гибели российской мотоциклистки в Турции
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Трамп и Вэнс заявили о совершении «переворота» против Байдена
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Самара» объявила о переходе защитника Адамса

Джейкинан Гант стал игроком «Пари НН»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости