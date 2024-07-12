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Сегодня, 16:36

Самый результативный игрок прошлого сезона Единой лиги ВТБ Ратэн-Мэйс перешел в «Реал»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс подписал контракт с «Реалом», сообщается в Telegram-канале Единой лиги ВТБ. Соглашение рассчитано на два года.

«Желаем удачи и больших успехов в «королевском клубе», Ксэвьер», — говорится в сообщении лиги.

В минувшем сезоне баскетболист установил рекорды Единой лиги ВТБ по набранным очкам за сезон (991) и по среднему числу очков за игру (25,7).

В сезоне-2023/24 «Енисей» проиграл ЦСКА в первом раунде плей-офф со счетом 0-3 в серии.

Рэтан-Мэйс меняет «Енисей» на «Реал». Отношение Ксавьера к баскетболу — пример для подражания

Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
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