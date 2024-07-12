Агент Си Джей Брайса прокомментировал его переход в «Енисей»

Официальный представитель защитника «Енисея» Си Джей Брайса Вадим Михалевский в интервью «СЭ» рассказал о причинах решения игрока провести еще один сезон в Лиге ВТБ.

— Как вы оцениваете переезд Брайса в Красноярск? На ваш взгляд, он может стать таким же героем для клуба, как в сезоне-2023/24 другой ваш клиент Ксавьер Рэтан-Мэйс?

— На мой взгляд, решение Си Джея остаться в Лиге ВТБ еще на один сезон, — правильное. А вариант с «Енисеем» выглядит многообещающим. У защитника есть все предпосылки для успешного сезона после ухода Рэтан-Мэйса. Это разные баскетболисты по стилю игры, но у обоих есть ярковыраженные лидерские качества.

— Были ли у него предложения из других чемпионатов?

— Был предметный интерес со стороны АСВЕЛа и ряда команд из чемпионатов Италии и Германии.

— Тогда почему Си Джей решил остаться в России?

— Очень конкурентная лига и привлекательное предложение в финансовом плане.

— Как думаете, «Енисею» тяжело будет повторить успех прошлого года или при грамотном выборе еще нескольких легионеров, — все возможно?

— После такого яркого сезона ожидания красноярских болельщиков от команды будут высокими. И в этом смысле менеджменту клуба будет непросто собрать нечто похожее, так как помимо Рэтан-Мэйса, в команде были такие прекрасные исполнители как Мартин и Хопкинс. Будем надеется, что на их места придут достойные ребята. Время все покажет.

В сезоне-2023/24 27-летний Си Джей Брайс выступал за «Парму», где в среднем набирал по 13,6 очка, 3,4 передачи и 3,2 подбора.