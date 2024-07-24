Опубликован формат и расписание Суперкубка Единой лиги ВТБ 2024
Стало известно расписание Суперкубка Единой лиги ВТБ.
Турнир пройдет с 11 по 14 сентября в Москве на «ВТБ Арене». В группе А сыграют ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Црвена Звезда», в группе Б УНИКС, «Зенит» и «Бешикташ».
Расписание Суперкубка Единой лиги ВТБ:
11 сентября
17:00 УНИКС — «Бешикташ»
20:00 ЦСКА — «Локомотив-Кубань»
12 сентября
17:00 «Зенит» — «Бешикташ»
20:00 ЦСКА — «Црвена Звезда»
13 сентября
17:00 «Локомотив-Кубань» — «Црвена Звезда»
20:00 УНИКС — «Зенит»
14 сентября
13:00 матч за 5-е место
16:00 матч за 3-е место
19:00 финал
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