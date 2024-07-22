Кириленко выразил сожаление в связи с отстранением российского баскетбола

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в разговоре с «СЭ» оценил решение пригласить «Црвену Звезду» и «Бешикташ» на Суперкубок Единой лиги ВТБ.

«Великолепное отношение! Чем больше международных матчей, тем больше опыта у ребят. Мы это теряем сейчас, к сожалению», — сказал Кириленко «СЭ».

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится с 2021 года. Последние два года обладателем трофея становился «Зенит», в 2021-м турнир выиграл ЦСКА.

Российские клубы отстранены от участия в Евролиге после решения исполнительного совета акционеров турнира в марте 2022 года.