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Сегодня, 09:23

Кириленко выразил сожаление в связи с отстранением российского баскетбола

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в разговоре с «СЭ» оценил решение пригласить «Црвену Звезду» и «Бешикташ» на Суперкубок Единой лиги ВТБ.

«Великолепное отношение! Чем больше международных матчей, тем больше опыта у ребят. Мы это теряем сейчас, к сожалению», — сказал Кириленко «СЭ».

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится с 2021 года. Последние два года обладателем трофея становился «Зенит», в 2021-м турнир выиграл ЦСКА.

Российские клубы отстранены от участия в Евролиге после решения исполнительного совета акционеров турнира в марте 2022 года.

Андрей Кириленко
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